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شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس

شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب الحدود مع الاحتلال تضامناً مع غزة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر آلاف الأردنيين ظهر اليوم الجمعة، قرب الحدود مع دولة الاحتلال، تضامناً مع قطاع غزة والقدس.

وردد آلاف الأردنيين المشاركين بالتظاهرة الحدودية هتافات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ورددوا هتافات من بينها " بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وحاولت الأجهزة الأمنية، منعهم من الوصول إلى الحدود.

المشاركون توافدوا، صباحاً إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة باعتداءات الاحتلال في القدس وعدوانه على غزة، وسواها من الشعارات التي أكّدت على حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال والعودة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة الاحتلال في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمّان.






 


 




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