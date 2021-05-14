غزة: الشعبية تدعو لعدم التعامل مع أخبار لا مصدر لها وعدم المساهمة بنشرها

رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-غزة، بياناً، طالبت من خلاله المواطنين بعد التعامل "مع أي أخبار لا مصدر لها ولا تساهموا في نشرها حمايةً لجبهتنا الداخلية".وقال في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: في ظل استمرار عدوان الاحتلال الهمجي على قطاع غزة وما تُكَبدّه له المقاومة من خسائر يسعى العدو من خلال حفنة من عملائه ليبثوا الرعب في قلوب ونفوس أبناء شعبنا من خلال بث الأخبار الكاذبة والاشاعات المضللة عمداً والتي لا أساس لها من الصحة ولا تخدم سوى الاحتلال وقطعان مستوطنيه، و"هي محاولة بائسة للنيل من جبهتنا الداخلية، ورفع معنويات العدو الصهيوني الذي لا زال يَتَجّرع الألم والمرار مع استمرار ضربات المقاومة المظفرة".وأعرب عن أمله من أبناء شعبنا أن "لا تتعاملوا مع أي أخبار لا مصدر لها ولا تساهموا في نشرها حمايةً لجبهتنا الداخلية".وحذرت "كل من تَسول له نفسه أن يبث الاشاعات الهادفة لترويع أبناء شعبنا ونؤكد أنه بذلك يُعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة".وأكدت "الشعبية" على وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، و"هو ما يدعونا لمواصلة تعزيز التضامن والتكافل بين أبناء شعبنا، واحتضان أهالي البيوت المدمرة".