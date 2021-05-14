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شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية تستهجن "الموقف العربي والإسلامي السلبي"

رام الله - دنيا الوطن
استهجنت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، "الموقف العربي والإسلامي السلبي الذي لا يرتقي لحجم المجزرة الصهيونية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا".

وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "العرب والمسلمين يجب أن يتحركوا سريعاً لوقف عدوان الاحتلال وتوفير المدد اللازم لشعبنا للدفاع عن نفسه، ونطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك الفوري والفعال في المحافل الدولية".

وحيت الحركة شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين خرجوا للتنديد بالمجازر الصهيونية البشعة.

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