الجهاد الإسلامي: مواجهات الداخل تثبت أن فلسطين واحدة لا تتجزأ

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "ليلة جديدة من المواجهات داخل المدن الفلسطينية المحتلة عام 48، تثبت تعاظم الإرادة الوطنية لأهلنا وجماهير شعبنا هناك، وهم يواصلون انتفاضتهم ويقلبون الطاولة في وجه مخابرات العدو".



وشددت على أن هذه المواجهات هي "أبلغ تأكيد على أن فلسطين وحدة واحدة لا تتجزأ وأن الحق الفلسطيني لا يقبل القسمة وأن فلسطين من البحر إلى النهر ومن رفح جنوباً إلى رأس الناقورة شمالاً".



وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "إننا نشد على أيدي جماهيرنا الباسلة التي اتخذت القرار بالمواجهة لتسجل في تاريخها الناصع أنها لن تتخلى عن الواجب المقدس في الدفاع عن المسجد الأقصى وفي إسناد غزة المقاومة".

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مواجهات أراضي عام 48، تثبت أن "فلسطين واحدة لا تتجزأ".