قائمة "القدس موعدنا": صمت الضفة عما يجري في غزة مبايعة لنهج الخضوع

رام الله - دنيا الوطنأكدت فداء البرغوثي، المرشحة عن قائمة القدس موعدنا أن بقاء الضفة صامتة في هذه الفترة عما يجري في القدس وغزة "مبايعة لنهج المساومة والخضوع".وقالت البرغوثي:" إن صمتت الضفة فهذا يعني قبولها بالانسلاخ عن القدس وغزة واللد وباقي فلسطين المشتعلة".كما ذكرت بأن غزة لم تترد بتلبية نداء الضفة والقدس ولم تخش الحرب عندما هتفت الجماهير في الأقصى ومدن الضفة " مشان الله يا غزة يلا"وأضافت البرغوثي:" الآن غزة تستصرخكم "مشان الله يا ضفة يلا".