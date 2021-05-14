"الصحة" بغزة تكشف عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، بأنها أجرت 156 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).كما أعلنت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية، تعافي 532 حالة جديدة، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة بفيروس خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 105807 إصابات، وإجمالي الحالات النشطة 6456 حالة، وإجمالي المتعافين 98371 حالة.كما بلغ إجمالي الوفيات 980 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 106 حالات، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 83 حالة.فيما يتعلق بالتطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة وهي تكفي لـ 55200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 3875 شخصاً.