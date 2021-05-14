قيادي بالجهاد: تحول الضفة لكتلة لهب سيزيد من أهمية ومنسوب الانتصار الفلسطيني

خاص دنيا الوطنأكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، اليوم الجمعة، أن تحول الضفة الغربية إلى كتله لهب مشتعلة في كل مكان، سيزيد من أهمية ومنسوب الانتصار الفلسطيني، ويعزز العجز والتفكك الإسرائيلي.وقال عليان لـ "دنيا الوطن" :"تكامل شوارع الضفة الأبية بشوارع اللد ويافا وحيفا والمثلث والجليل والنقب، سيكون له، مابعده والتاريخ لن يرحم السلطة ولا اللجنة التنفيذية للمنظمة إذا لم تفرض بصمتها في هذه المعركة، وتتكامل مع شعبها ومقاومته".وشدد على أن شعبنا وكل قواه ينتظر من الضفة الغربية أن تقول كلمتها بهذه المواجهة، لأنها تمثل أهم أذرع المقاومة التي يمكنها من الفتك بأهم مرتكزات المشروع الصهيوني، وتوجيه الضربة القاضية.ولفت عليان إلى أننا نعيش أخطر وأهم المعارك الإستراتيجية مع العدو على الأقل في العقود الثلاثة الأخيرة، لأنها فجرت وشارك فيها كل مكونات القوة الفلسطينية العسكرية في غزة، والشعبية في أرضنا المحتلة عام 1948، ومكونات الهوية في القدس والأقصى، وها هم أهلنا في الأردن يدخلون المواجهة، في مشهدٍ يربك حسابات العدو.وشدد قائلاً :"منذ البداية قلنا، إنه التحام شعبي ضد القهر والعدوان.. والاحتلال سيُمنى بهزيمة مدوية".