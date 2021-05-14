الأوقاف تنعى الشهيد صقر الحية الإمام والخطيب بمساجد غزة

رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، الشهيد صقر الحية الذي استشهد إثر القصف والعدوان على قطاع غزة شرق حي الشجاعية.وقالت الأوقاف: "الشهيد صقر الحية كان يعمل بوزارة الأوقاف إمامًا وخطيبًا متميزًا في مساجد مدينة غزة، وهو حاصل على الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية".وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الشهيد وعائلته، راجيةً المولى عز وجل أن يتقبله وجميع شهداء شعبنا مع الشهداء والصديقين والصالحين، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.