عشرات الاصابات بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي و"المغلف بالمطاط" والغاز السام والمدمع، خلال مواجهات متفرقة اندلعت، اليوم الجمعة والليلة الماضية، مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في انحاء مختلفة من الضفة الغربية.إصابة بالرصاص في النبي صالح والعشرات بالاختناق في البيرةف محافظة رام الله والبيرة أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حيث اندلعت المواجهات عند مدخل القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني والحي تجاه الشبان، ما أدى الى إصابة شاب في القدم.وأصيب عشرات الشبان، فجر اليوم، بحالات اختناق عقب اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، جرى علاجهم ميدانيا.إصابات بالرصاص جنوب نابلسوفي نابلس أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وآخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة العسكري المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن مسيرة انطلقت فجر اليوم الجمعة، من وسط مدينة نابلس باتجاه حاجز حوارة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس.وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في قدميهما، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق.إصابات بالاختناق في بيت لحموفي بيت لحم أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت تنديدا بالعدوان على قطاع غزة والقدس.وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال قمع مسيرة انطلقت من منطقة باب الزقاق في بيت لحم، وصولا الى المدخل الشمالي للمدينة، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق .وفي مخيم العزة شمال المحافظة، أدى إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع الى اشتعال النيران في الأعشاب والحشائش قرب احد المنازل.كما شهدت بلدتي تقوع وحوسان مواجهات بعد منتصف ليلة امس، اصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق .وقامت قوات الاحتلال بفحص كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات المحلات والمنازل، واحتجزت الشاب خالد معية صبيح (28 عاما).وفي قرية حرملة شرق بيت لحم، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي البوابة الرئيسية امام تحركات المواطنين ومركباتهم .إصابة بالرصاص الحي والعشرات الاختناق في الخليلوفي الخليل أصيب مواطن بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.واندلعت مواجهات عنيفة مع الاحتلال منذ ساعات الفجر في عدة مناطق من الخليل، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم في منطقة زيف شمال بلدة يطا، ووصفت إصابته بالمتوسطة.كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، وبلدة بيت أمر، ومخيم العروب شمال الخليل خلال المواجهات.إصابة 10 مواطنين بالرصاص في جنينأصيب عشرة شبان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على حاجز الجلمة شمال شرق جنين، فجر وصباح اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا ​​في جنين.وذكر مدير اسعاف الهلال الأحمر محمود السعدي، الى جانب مصادر أمنية، أن عشرة شبان من جنين أصيبوا بالرصاص الحي بنيران الاحتلال في الأطراف السفلية والعشرات بحالات الاختناق، فيما أطلقت قوات الاحتلال النيران بكثافة على سيارة إسعاف الحياة الخاصة والتي تعود للمواطن فادي جرار والذي نجا من الموت بعد تعرض المركبة لأكثر من 10 رصاصات أثناء محاولته إسعاف شاب مصاب بالقرب من حاجز الجلمة، وذلك بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية للمركبات منددة بالعدوان المستمر على قطاع غزة وعلى المسجد الأقصى والقدس.وكانت قد انطلقت مسيرة جماهيرية بمشاركة المئات من المواطنين فجر اليوم، تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات على الأقصى وباب العامود ومحيط البلدة القديمة في القدس، رفعوا خلالها الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية المناصرة للقدس والأقصى والمنددة بالمجازر في قطاع غزة.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين على جاجز الجلمة دون التمكن من معرفة هويتهما.اصابة بالرصاص الحي في قلقيليةوأصيب صباح اليوم الجمعة، شابا بالرصاص الحي، من بلدة جيوس شرق قلقيلية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل البلدة.وأفاد اسعاف جمعية الهلال الأحمر بأن شابا (28 عاما)، أصيب بالرصاص الحي، نقل على اثرها الى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج حيث وصفت اصابته بالخطيرة .واشار الى ان طواقمه بعد منتصف الليل، تعاملت 64 حالة، منها 9 إصابات بالرصاص المطاطي، و 54 حالة اختناق بالغاز المسيل لدموع، عولجت ميدانيا.إصابات واعتقالات في طولكرموأصيب فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط مصانع "جيشوري" المقام على أراضي المواطنين غرب مدينة طولكرم، نصرة للقدس والمسجد الاقصى وتضامنا مع غزة.وذكرت، أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان الذين خرجوا بمسيرات مركبات من مختلف مواقع المدينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص في المناطق السفلية، والعشرات بالاختناق.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد الزبيدي بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.وفي الوقت ذاته، اندلعت مواجهات أخرى في محيط جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، وفي قرية شوفة جنوب شرق المحافظة، بين الاحتلال والمواطنين الذين خرجوا لحماية منازلهم، والتصدي للمستوطنين الذين حاولوا الاعتداء عليها.