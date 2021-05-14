إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأصيب فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط مصانع "جيشوري" المقام على أراضي المواطنين غرب مدينة طولكرم، نصرة للقدس والمسجد الاقصى وتضامنا مع غزة.وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان الذين خرجوا بمسيرات مركبات من مختلف مواقع المدينة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص في المناطق السفلية، والعشرات بالاختناق.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد الزبيدي بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.وفي الوقت ذاته، اندلعت مواجهات أخرى في محيط جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، وفي قرية شوفة جنوب شرق المحافظة، بين الاحتلال والمواطنين الذين خرجوا لحماية منازلهم، والتصدي للمستوطنين الذين حاولوا الاعتداء عليها.