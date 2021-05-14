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مباشر | العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل في يومه الخامس

شؤون فلسطينية

كهرباء غزة توضح أكثر المناطق التي تعرضت شبكاتها للدمار

كهرباء غزة توضح أكثر المناطق التي تعرضت شبكاتها للدمار
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت شبكات الكهرباء في قطاع غزة لدمار كبير، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن شبكات الكهرباء في محافظات القطاع تعرضت للدمار بشكل كبير بسبب القصف الإسرائيلي الهمجي في منطقتي شمال "بيت حانون" ومدينة غزة شرق الشجاعية والتفاح.

وقالت الشركة: "أصيبت شبكات كهرباء المناطق المستهدفة شمال قطاع غزة وفي شارع الشعف والخط الشرقي لمدينة غزة، وبعض شبكات في محافظات أخرى لدمار كبير".

وأوضحت أن طواقم شركة توزيع الكهرباء تقوم منذ ساعات الصباح بإزالة الخطر، والبدء بعملية إعادة ربط بعض الخطوط لضمان إيصال التيار للمناطق المتضررة"، لافتة إلى أن طواقم الشركة لم تتمكن من الوصول لبعض المناطق لغاية اللحظة.

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