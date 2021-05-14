رشيدة طليب تدعو لمعاقبة نتنياهو لارتكابه جرائم حرب

دعت النائب الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب إلى محاسبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على جرائم الحرب وسط العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والذي خلف عشرات الشهداء بمن فيهم عدد كبير من الأطفال.وقالت طليب في خطاب مؤثر في الكونغرس الأمريكي إنها تعلمت من ديترويت (المنطقة الانتخابية التي تمثلها) قول الحقيقة للسلطة حتى لو كان صوتها يرتعش.وأضافت أن الفلسطينيين تعرضوا لعقود من القتل والقمع في ظل حكومة الفصل العنصري، التي تمولها مليارات الدولارات دون شروط للمطالبة بالمساواة وحقوق الإنسان.وأكدت طليب وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية أن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان بغض النظر عن الأموال التي ترسلها الحكومة الأمريكية لحكومة الفصل العنصري.وقالت طليب إن تصريحات إدارة الرئيس جو بايدن لا تتضمن أي إشارة للمعاناة الفلسطينية أو المسجد الأقصى.