رشيدة طليب تدعو لمعاقبة نتنياهو لارتكابه جرائم حرب
وقالت طليب في خطاب مؤثر في الكونغرس الأمريكي إنها تعلمت من ديترويت (المنطقة الانتخابية التي تمثلها) قول الحقيقة للسلطة حتى لو كان صوتها يرتعش.
وأضافت أن الفلسطينيين تعرضوا لعقود من القتل والقمع في ظل حكومة الفصل العنصري، التي تمولها مليارات الدولارات دون شروط للمطالبة بالمساواة وحقوق الإنسان.
وأكدت طليب وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية أن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان بغض النظر عن الأموال التي ترسلها الحكومة الأمريكية لحكومة الفصل العنصري.
وقالت طليب إن تصريحات إدارة الرئيس جو بايدن لا تتضمن أي إشارة للمعاناة الفلسطينية أو المسجد الأقصى.
التعليقات