بـ 150 طائرة حربية..الاحتلال يستهدف 160 هدفًا في قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الجمعة، غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.وتركز القصف على عدة مناطق أهمها: شمال وشرق قطاع غزة، إذ استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال بشكل وحشي منازل المواطنين والأراضي الزراعية، بجانب الطرقات والمرافق العامة.واستشهد عددًا من المواطنين وأًيب آخرين، كما لحقت أضرار بليغة في المنازل والمنشآت المختلفة بالقطاع.وقال موقع (واللا): إن جيش الاحتلال هاجم قطاع غزة بقوة ضخمة، اشتركت فيها 150 طائرة، كما استخدم فيها 450 قذيفة وصاروخ.وأشار الموقع إلى أن تم استهداف 160 هدفًا خلال نصف ساعة.