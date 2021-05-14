عاجل

  • وزارة الصحة المصرية: استعدادات لاستقبال جرحى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

  • استهداف جديد في محيط الإدارة المدنية شمال قطاع غزة

مباشر | العدوان الإسرائيلي على غزة يتواصل في يومه الخامس

شؤون فلسطينية

خبراء ومختصون يتحدثون عن أساليب إسرائيلية لضرب وحدة الجبهة الداخلية وخداع المقاومين

خبراء ومختصون يتحدثون عن أساليب إسرائيلية لضرب وحدة الجبهة الداخلية وخداع المقاومين
خاص دنيا الوطن 
راج خلال الساعات الماضية تصريحات مفبركة وتعليقات تأخذ صيغةً واحدةً تقريباً من مئات الحسابات الوهمية، والتي تطالب بالهدنة.

وعلَّق المُختص في الشؤون الأمنية مرشد أبو عبد الله، على ذلك قائلاً :"واضح أن العدو الإسرائيلي يحاول استخدام الحرب النفسية بكل وسائلها وأدواتها كالدعاية والتضليل الإعلامي والإشاعة والمنشورات والتعليقات والمفاهيم والمصطلحات، التي تُواكب المواجهة العسكرية، وتعد جزءاً مهماً لا يتجزء من المعركة".

وأضاف أبو عبد الله في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، "الحرب النفسية رديفة للرصاصة والصاروخ،  وهي مما برعت فيه آلة الحرب الإعلامية الإسرائيلية"، مشيراً إلى بث التصريحات الملغومة والمسمومة في أحلك الظروف على لسان الهيئات الدولية، والمنظمات الإغاثية أو عبر وكالات انباء إسرائيلية كالحديث عن تهدئة بين السطور. 

وتطرق إلى انتشار تصريح لمسؤول في وكالة الغوث الدولية "الأونروا" عن قرب التوصل لتهدئة، أو استخدام الأسلوب الأكثر وقاحةً في انتحال صفة شخصيات فلسطينية، وإنشاء الكثير من الصفحات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء فلسطينية تنشر أخباراً عن التهدئة، ومطالبة الفصائل الفلسطينية بالقبول بتهدئة دون شروط، أو تحاول أن تقلل من أداء المقاومة، أو تحاول أن تُفرق بين أبناء الوطن الواحد. 

وبيَّن أبو عبد الله، أن كل هذه الأساليب المكشوفة يجب التوعية بها، وتوضيحها للرأي العام، كي يحذر منها.

ولفت إلى أن هذه الأساليب تكمن فيها خطورة من جانبين الأول قد يؤدي إلى التساهل من قبل بعض المقاومين فيصبحوا هدفاً سهلاً للاحتلال الإسرائيلي، والثاني محاولة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية المتوحدة حول خيار المقاومة، والدفاع عن القدس، لذلك ينبغي علينا جميعاً أن نحذر من الوقوع في مثل هكذا ألاعيب للاحتلال وأعوانه، وأن ننتظر الأخبار من الجهات الفلسطينية الرسمية، وليس من وسائل الإعلام العبري.

يجب الحذر 

بدوره، أكد الخبير السياسي الدكتور أحمد رفيق عوض، أن "إسرائيل" تستخدم أدوات الحرب النفسية في كل فترات تاريخها، وذلك من أجل إضعاف "جبهة الأعداء".

وأوضح عوض في تصريحات خاصة ل"دنيا الوطن"، أن "إسرائيل" تستغل في ذلك المناشير مرةً، ووسائل الإعلام مرةً أخرى، وتصريحات

المسؤولين الإسرائيليين مرةً ثالثة.

ونوه إلى أن الشائعة وفبركة الأخبار أو إعادة إنتاجها أو نشر أنصاف الحقائق أو المبالغات أو التشكيك أو حرق الشخصيات معنوياً، كل ذلك تفعله "إسرائيل" في كل المراحل بغض النظر أكانت هناك حرب أو لم تكن.

وبيَّن عوض أن "إسرائيل" تسعى إلى تعزيز صورتها كقوة لا تُقهر فيما "أعداؤها" ضعاف، عاجزون، كسالى ولا يتقنون العمل.

وتابع: "في هذه الجولة من العدوان فإن النشر عن الهدوء أو الذهاب إلى حرب برية إنما يهدف إلى تفكيك الاحتضان الشعبي للمقاومة وإلى دفع الفصائل إلى التعامل مع الشائعة وكأنها حقيقة فتخطئ في التقدير".

وشدد عوض على أن "إسرائيل" تتعامل مع "أعدائها العرب" باعتبارهم مشكلةً أمنية يجب السيطرة عليها نفسياً، أمنياً وديموغرافياً، ولهذا يجب الحذر الشديد في التعامل مع كل ما يصدر عن الماكينة الإعلامية الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

عشرات الاصابات بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

عشرات الاصابات بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

كهرباء غزة توضح أكثر المناطق التي تعرضت شبكاتها للدمار

كهرباء غزة توضح أكثر المناطق التي تعرضت شبكاتها للدمار

&#34;كتائب القسام&#34; تعلن استهداف مصنع كيماويات بطائرة شهاب الانتحارية

"كتائب القسام" تعلن استهداف مصنع كيماويات بطائرة شهاب الانتحارية

بـ 150 طائرة حربية..الاحتلال يستهدف 160 هدفًا في قطاع غزة

بـ 150 طائرة حربية..الاحتلال يستهدف 160 هدفًا في قطاع غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحي في قطاع غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحي في قطاع غزة

إصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي خلال مسيرة على حاجز الجلمة

إصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي خلال مسيرة على حاجز الجلمة

مقتل 9 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين بصواريخ المقاومة

مقتل 9 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين بصواريخ المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

إصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي خلال مسيرة على حاجز الجلمة

إصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي خلال مسيرة على حاجز الجلمة

إصابة بالرصاص الحي و تسعة بالمطاط والعشرات بالاختناق في قلقيلية

إصابة بالرصاص الحي و تسعة بالمطاط والعشرات بالاختناق في قلقيلية

الطقس: أجواء معتدلة إلى حارة نسبيًا

الطقس: أجواء معتدلة إلى حارة نسبيًا

خبير عسكري: إسرائيل تتخبط في غزة وتحاول الخروج من ورطتها

خبير عسكري: إسرائيل تتخبط في غزة وتحاول الخروج من ورطتها

حماس: الرهان على أهلنا في الضفة كبير في حسم كل المعارك مع العدو

حماس: الرهان على أهلنا في الضفة كبير في حسم كل المعارك مع العدو

شاهد: كثافة القصف الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال غزة

شاهد: كثافة القصف الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال غزة

شاهد: رجل إطفاء بغزة يودع ابنته وأطفالها بعد انتشال جثامينهم من تحت ركام منزلهم

شاهد: رجل إطفاء بغزة يودع ابنته وأطفالها بعد انتشال جثامينهم من تحت ركام منزلهم

منوعات

أحمد حلمي يناجي:&#34; اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم&#34;

أحمد حلمي يناجي:" اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم"

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني &#34;ميا خليفة أشرف منكم&#34;

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني "ميا خليفة أشرف منكم"

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

عربي

إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال "إسرائيل"

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب