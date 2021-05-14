ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحي في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحي جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وقالت وزارة الصحة: إنه في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 119 شهيدًا بينهم 31 طفلًا و19 سيدة و830 اصابة بجراح مختلفة.وتعرضت المنطقة الشمالية من القطاع، في وقت سابق فجرا، سيما بيت حانون وبيت لاهيا وشمال غرب مدينة غزة، لقصف بعشرات الصواريخ من الطيران الحربي ومن مدفعية الاحتلال ومن الزوارق الحربية، ما أدى إلى تشريد العشرات من الأسر عن منازلها وبقائها في الشوارع والطرقات جراء العدوان الإسرائيلي.وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع وشرق مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.