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شؤون فلسطينية

إصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي خلال مسيرة على حاجز الجلمة

إصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي خلال مسيرة على حاجز الجلمة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرة شبان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على حاجز الجلمة شمال شرق جنين، فجر وصباح اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا ​​في جنين.

وذكر مدير اسعاف الهلال الأحمر محمود السعدي، الى جانب مصادر أمنية، أن عشرة شبان من جنين أصيبوا بالرصاص الحي بنيران الاحتلال في الأطراف السفلية والعشرات بحالات الاختناق، فيما أطلقت قوات الاحتلال النيران بكثافة على سيارة إسعاف الحياة الخاصة والتي تعود للمواطن فادي جرار والذي نجا من الموت بعد تعرض المركبة لأكثر من 10 رصاصات أثناء محاولته إسعاف شاب مصاب بالقرب من حاجز الجلمة، وذلك بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية للمركبات منددة بالعدوان المستمر على قطاع غزة وعلى المسجد الأقصى والقدس.

وكانت قد انطلقت مسيرة جماهيرية بمشاركة المئات من المواطنين فجر اليوم، تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات على الأقصى وباب العامود ومحيط البلدة القديمة في القدس، رفعوا خلالها الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية المناصرة للقدس والأقصى والمنددة بالمجازر في قطاع غزة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين على جاجز الجلمة دون التمكن من معرفة هويتهما.

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