استشهاد مواطن في الشجاعية

رام الله - دنيا الوطناستشهد المواطن سليمان عبد الله حلس فجر اليوم الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة.وتعرضت المنطقة الشمالية من القطاع، في وقت سابق فجرا، سيما بيت حانون وبيت لاهيا وشمال غرب مدينة غزة، لقصف بعشرات الصواريخ من الطيران الحربي ومن مدفعية الاحتلال ومن الزوارق الحربية، ما أدى إلى تشريد العشرات من الأسر عن منازلها وبقائها في الشوارع والطرقات جراء العدوان الإسرائيلي.وأطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف صوب أحياء سكنية وأراض زراعية شمال القطاع وشرق مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.