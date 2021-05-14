حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل
عقّب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، على موقف القادة العرب مما يحدث في فلسطين.
وقال دراجي، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "لا يوجد أقبح من بعض الحكام العرب والجبناء ممن يحسبون على الساسة الذين صفقوا للتطبيع ويسكتون اليوم عن جرائم الاحتلال".
وأضاف دراجي: "هؤلاء صاروا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل، ويعتقدون بأن مصيرهم مرتبط بوجود إسرائيل وحليفتها أمريكا، وليس بشعوبهم ومواقفهم.. اللهم اخذل من خذل شعبنا وقدسنا، وانصر أهلنا يارب".
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