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حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل

حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل
رام الله - دنيا الوطن
عقّب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، على موقف القادة العرب مما يحدث في فلسطين.

وقال دراجي، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): ‏"لا يوجد أقبح من بعض الحكام العرب والجبناء ممن يحسبون على الساسة الذين صفقوا للتطبيع ويسكتون اليوم عن جرائم الاحتلال".

وأضاف دراجي: "هؤلاء صاروا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل، ويعتقدون بأن مصيرهم مرتبط بوجود إسرائيل وحليفتها أمريكا، وليس بشعوبهم ومواقفهم.. اللهم اخذل من خذل شعبنا وقدسنا، وانصر أهلنا يارب".

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