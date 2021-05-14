حفيظ دراجي: بعض القادة العرب باتوا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل

رام الله - دنيا الوطنعقّب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، على موقف القادة العرب مما يحدث في فلسطين.وقال دراجي، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): ‏"لا يوجد أقبح من بعض الحكام العرب والجبناء ممن يحسبون على الساسة الذين صفقوا للتطبيع ويسكتون اليوم عن جرائم الاحتلال".وأضاف دراجي: "هؤلاء صاروا يحملون في جوفهم قلبًا صهيونيًا لا يخجل، ويعتقدون بأن مصيرهم مرتبط بوجود إسرائيل وحليفتها أمريكا، وليس بشعوبهم ومواقفهم.. اللهم اخذل من خذل شعبنا وقدسنا، وانصر أهلنا يارب".