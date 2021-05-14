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شؤون فلسطينية

خبير عسكري: إسرائيل تتخبط في غزة وتحاول الخروج من ورطتها

خبير عسكري: إسرائيل تتخبط في غزة وتحاول الخروج من ورطتها
خاص دنيا الوطن 
أكد الخبير العسكري الفلسطيني اللواء واصف عريقات، اليوم الجمعة، أن قيادة "إسرائيل" تتخبط في غزة، وتحاول الخروج من ورطتها عبر استهداف المدنيين العزل من أطفال ونساء، والتركيز على استهداف الصحفيين لوقف نشر الأخبار الحقيقية عن جرائم حربهم، وهو تعبير عن هزائمهم، مشدداً على أن جيش الاحتلال يهرب من مواجهة رجال المقاومة في الميدان.

وأوضح عريقات في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن"، أن "إسرائيل" تبحث عن انتصاراتٍ وهمية، لتخرج بماء الوجه، كنشر أخبار كاذبة عبر وسائل إعلامها مثل خبر العملية البرية الذي اضطرت للقول إن هناك خطأً بالترجمة، وهذا دليل ضعف.

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية مازالت تُمسك بزمام الأمور، وتسيطر على مسرح العمليات، وتُثبّت معادلات ردع وقواعد جديدة عنوانها ساعة الصفر لنا، وآخر صاروخ عند الاتفاق على وقف القتال لنا وبشروطنا.

وبيَّن عريقات أن قوة الردع الإسرائيلية تَكَشفت بعد أن كُسِرت هيبتها، وأن من يملك زمام المبادرة هي غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية.

وتعليقاً على استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة أو مواد سامة في قصفه لغزة، قال اللواء عريقات: "ليست هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليًا فمنذ عام 1948 بدأت بتسميم المياه، ونشر الأمراض الفتاكة، وفي اعتداءاتها الأخيرة على قطاع غزة استخدمت الفسفور الحارق إضافةً لاستخدامها القنابل شديدة الانفجار والفراغية التدميرية التي تهدم البنايات المأهولة بالسكان وتتسبب بالقتل الجماعي، وكلها جرائم حرب".

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