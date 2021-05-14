حماس: الرهان على أهلنا في الضفة كبير في حسم كل المعارك مع العدو

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رام الله - دنيا الوطن

قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة (حماس)، فجر الجمعة، تعليقاً على المسيرات التي خرجت في محافظات الضفة نصرة للقدس وغزة: "إن الرهان على أهلنا في الضفة، المخزون الإستراتيجي للمقاومة، كبير في حسم كل المعارك مع العدو وفي كافة الجبهات".



وأضاف برهوم، في تصريح صحفي، أن "الكل الفلسطيني مطالب برص الصفوف، والإنخراط في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي".



وتابع: "إن هذه الحراكات الجماهيرية القوية والممتدة، تأكيد على الرسالة الوطنية الخالدة لشعبنا وأهلنا في الضفة والداخل المحتل، بأن زمن الإستفراد الصهيوني بالقدس وغزة قد ولى، وأن مسيرة التضحيات دفاعا عن الدم الفلسطيني والمقدسات مستمرة ومتصاعدة وبكل قوة مهما بلغت التضحيات".