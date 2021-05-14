شاهد: كثافة القصف الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال غزة





وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، سلسلة غارات استخدمت فيها الطائرات الحربية والمدفعية والزوارق البحرية، على شمال قطاع غزة، في قصف غير مسبوق، فيما نقلت مصادر محلية أن نحو 150 غارة شنت على المنطقة.





وردت فصائل المقاومة في القطاع، بقصف مدن عسقلان وأسدود ومستوطنات غلاف غزة، بأكثر من مئة صاروخ، أدت إلى مقتل مستوطنة وأصابت مبان في أسدود.









رام الله - دنيا الوطنأظهرت مشاهد مصورة، أرسلها مواطنون يقطنون منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة، لـ "دنيا الوطن"، لحظات رعب حقيقة عاشها سكان المنطقة إثر القصف الكثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.