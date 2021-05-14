شاهد: رجل إطفاء بغزة يودع ابنته وأطفالها بعد انتشال جثامينهم من تحت ركام منزلهم

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق رشقات صاروخية كبيرة تجاه مدينتي عسقلان وأسدود، أسفرت عن مقتل مستوطنة في أسدود، وأصابت الصواريخ عدد من المباني في عسقلان.









رام الله - دنيا الوطنودع رجل الإطفاء الفلسطيني، حسن العطار، أثناء قيامه بواجبه، فجر الجمعة، ابنته وأطفالها بعد انتشال جثامينهم من تحت منزلهم الذي دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً غير مسبوق، على شمال وشرق القطاع، بما يزيد عن 150 غارة بحسب ما قالت مصادر محلية، مستخدماً الطائرات الحربية والزوارق البحرية.