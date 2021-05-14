(العربية): مصر تجمد ملفات مع إسرائيل رداً على توسيع عملياتها بغزة ورفض الهدنة

إسرائيل استمرت بنقل الحشودات العسكرية على حدود غزة (أرشيفية)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (العربية)، فجر الجمعة، إن مصر قررت تجميد عدد من الملفات مع إسرائيل، رداً على رفض الأخيرة قبول وساطة مصرية لبدء هدنة في قطاع غزة.



وأشارت القناة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إلى أن الوفد المصري غادر إسرائيل متحفظاً على إطلاقها عملية عسكرية موسعة، وأضافت، أن الوفد المصري حذر إسرائيل من الاستمرار بالعملية العسكرية ورفض الهدنة.



وأضافت القناة، أن مصر عرضت على الاحتلال الإسرائيلي، هدنة لمدة سنة، على أن تتولى القاهرة مراقبتها والتنسيق، بالإضافة إلى وقف إسرائيل للاستيطان ودعم المتشددين في اقتحام المسجد الأقصى.



وبحسب القناة، فإن الوفد المصري، طالب الاحتلال، إيقاف عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات المقاومة في غزة، مؤكداً قدرة مصر على إلزام الفصائل الفلسطينية بالاتفاق.



وقالت القناة، إن القاهرة اصدمت برفض إسرائيلي لعرض التهدئة، مشيرةً إلى أن الاحتلال رفض أي وساطات قبل القضاء على الجناح العسكري لحركة (حماس).



وترفض إسرائيل، هدنة طويلة الأمد، قبل انتهاء عملياتها العسكرية بشكل كامل في قطاع غزة، في حين، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال استدعاء 16 ألف جندي احتياط، من بينهم سبعة آلاف جندي سيدعمون منظومة القبة الحديدية.



وأصدرت القيادة السياسية المصرية، تعليمات بنقل الإصابات الحرجة من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 109 وما يزيد عن 600 إصابة في العدوان المستمر منذ مساء الإثنين الماضي.