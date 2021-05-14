سرايا القدس للمستوطنين: قيادتكم الغبية ستقودكم للهلاك وسنجعل بيوتكم خراب

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الجمعة، رسالة إلى مستوطني غلاف غزة.



وقالت سرايا القدس: "إن قيادتكم الغبية ستقودكم للهلاك، وسنصب عليكم حمم صواريخنا، وسنجعل مدنكم خاوية، وبيوتكم خراب".



وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وأسدود وسديروت وتل أبيب، ردا على استمرار الاعتداءات على المدنيين.



في المقابل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات غير المسبوقة في شمال قطاع غزة، أسفرت عن إصابات بين المواطنين الفلسطينيين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.