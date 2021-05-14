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مندوب الصين بمجلس الأمن: قلقون جراء تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية

مندوب الصين بمجلس الأمن: قلقون جراء تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب الصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، أن بلاده تشعر بقلق جراء تصاعد التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة التصرف الأن وإرسال رسالة قوية.

وقال مندوب الصين: "نأسف لمنع عقد اجتماع اليوم الجمعة من قبل عضو واحد، وهو الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان دبلوماسيون، قد قالوا: "إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة علنية لمناقشة تفاقم العنف بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، يوم الأحد، بعد التوصل لحل وسط بشأن اعتراضات الولايات المتحدة على اجتماع يوم الجمعة.

وأضاف الدبلوماسيون: "إن الولايات المتحدة اقترحت في البداية إمكانية عقد اجتماع علني افتراضي يوم الثلاثاء".

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