الهلال الأحمر: طواقمنا تعاملت مع 139 إصابة في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها الطبية، قد تعاملت، أمس الخميس، مع 139 إصابة في الضفة الغربية والقدس.



وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف مناطق الضفة الغربية، والقدس، أسفرت عن عشرات الإصابات بين المواطنين.