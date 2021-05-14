الأمم المتحدة تدعو لتهدئة فورية في غزة و"إسرائيل" احتراماً لروح العيد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لتهدئة فورية، ووقف "الأعمال العدائية" في قطاع غزة وإسرائيل، احتراما لروح العيد.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت في وقت سابق، سلسلة غارات غير مسبوقة، شمال قطاع غزة، عن استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة عدد أخر.



في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة واسدود وعسقلان وبئر السبع، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على استهداف المدنيين والمنشآت السكنية.