الأناضول: انتشال أربعة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في بيت لاهيا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (الأناضول)، بانتشال أربعة شهداء من عائلة واحدة، جراء استهداف طائرات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأكدت الوكالة التركية في تصريح لها، أن الشهداء هم أب وأولاده الثلاثة.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قد شنت سلسلة غارات غير مسبوقة على مختلف مناطق شمال قطاع غزة.