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شؤون فلسطينية

مجلس منظمات حقوق الانسان يطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين بغزة

مجلس منظمات حقوق الانسان يطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين بغزة
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن

دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، مواصلة دولة الاحتلال تصعيد عدوانها العسكري على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، لا سيما استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والأعيان المدنية والطرق والمرافق العامة بشكل متعمد، وذلك باستخدام نهج تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، واستهداف السيارات بشكل عشوائي. 

واستنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث استشهد (83) مواطناً، بينهم (17) طفلاً، و (07) نساء، فيما أصيب (318) مواطناً، بينهم (95) أطفال، و(61) إمرأة.
 
وقال مجلس المنظمات، في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أن بالتزامن مع هجماتها الحربية المتصاعدة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة، وأغلقت البحر في وجه الصيادين، وتلحق أضراراً كبيرة في البنية التحتية، ما يهدد بكارثة إنسانية حقيقية، ولاسيما وأن القطاع يعاني من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية"

واستطرد البيان، إلى أن استمرار  إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) يحرم المئات من مرضى الأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، التي لا يستطيع الجهاز الصحي بقطاع غزة، التعامل معها من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ما سيشكل خطراً محدقاً وتهديداً جدياً لحياتهم.
 
ذكر مجلس المنظمات أن أزمة الكهرباء أخذة بالتفاقم جراء إصابة خطوط تغذية رئيسية، وبدء نفاذ الوقود، حيث أعلنت محطة توليد الكهرباء بغزة عن توقف أحد مولداتها الثلاث بسبب نقص الوقود.

وأشار مجلس منظمات حقوق الإنسان  الفلسطينية في بيانه، إلى مواصلة دولة الاحتلال سياسة التطهير العرقي بمدينة القدس المحتلة، وتصعيد الهجوم على المقدسيين، خاصة ضد المصلين في المسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح المهددين بالإخلاء القسري، والمتضامنين معهم. 

وحذر مجلس المنظمات، من أن جرائم الاحتلال ستتصاعد ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة، وخاصة مدينة القدس وقطاع غزة، موجهاً نداءً للمجتمع الدولي لضرورة التحرك السريع واتخاذ الإجراءات الفورية والفعالة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تقترفها دولة الاحتلال، والحيلولة دون إزهاق المزيد من أرواح المدنيين، وتوفير الحماية لهم وممتلكاتهم.

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