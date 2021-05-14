الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر لإسرائيل بسبب التصعيد الأمني

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، حذرت رعاياها من السفر إلى اسرائيلي، بسبب التصعيد الأمني.



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، شنت سلسلة من الغارات غير المسبوقة في شمال قطاع غزة، أسفرت عن إصابات بين المواطنين الفلسطينيين، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.



في المقابل، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وأسدود وسديروت وتل أبيب، ردا على استمرار الاعتداءات على المدنيين.