مباشر | جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

(أونروا): مرافقنا فى غزة تتعرض للقصف خلال المواجهات

(أونروا): مرافقنا فى غزة تتعرض للقصف خلال المواجهات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا)، أن مدرستان تابعتان لها داخل مجمع للوكالة، قد تعرضتا للأضرار، في سياق الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالمحيط الغربي للمجمع وبما لا يقل عن 29 غرفة صفية.

وأوضحت (أونروا) في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه في 12 آيار/مايو 2021، تعرض مبنى تابع لرئاسة (أونروا) بغزة للقصف، مما ألحق أضراراً بالجدار المحيط بالمكاتب.

وقالت (أونروا)، "من غير الواضح ما إذا كان مبنى (أونروا) قد تعرض لقصف مباشر أو إذا كانت الغارة قريبة جداً لدرجة أنها سببت الضرر للمبنى، وقد أفاد جميع الموظفيين بأنهم أمنين وبصحة جيدة"

وذكرت (أونروا)، أنه وفقاً للقانون الدولي، فتتمتع مبانيها بالحصانة ولا يجوز انتهاك حرمتها،وتتميز جميع مرافقها بوضوح عن طريق حملها لعلم الأمم المتحدة.

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