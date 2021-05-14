مراسلون عسكريون إسرائيليون يتحدثون عن "فضيحة" للناطق باسم الجيش

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث مراسلون عسكريون إسرائيليون، فجر اليوم الجمعة، عن فضيحة للناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول عملية برية في قطاع غزة.



وقال المراسلون وفقة لموقع (عكا): "طلب منا الناطق باسم الجيش، إغراق وسائل الاعلام بالحديث عن حشود برية، واحتمال الذهاب لعملية برية وشيكة في القطاع غزة".



وأضافوا: "بعض الصحفيين رفضوا تضليل الإسرائيليين، وخرجوا من الاجتماع".



وكانت القناة (العاشرة) الإسرائيلية، قد نفت، فجر الجمعة، أن يكون الجيش الإسرائيلي توغل برياً في أي منطقة في قطاع غزة.



وأكدت القناة (13)، أنه خلافاً لما يشاع، فإنه لا يوجد قرار بدخول بري للجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة.



بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "ليس هناك هجوم بري على غزة وما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش".