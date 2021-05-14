الميزان: الاحتلال يكثف من استهداف المدنيين والأعيان المدنية

رام الله - دنيا الوطن





قال مركز الميزان لحقوق الانسان أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث،وكثفت من استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتستهدف بشكل رئيسي المدنيين والأعيان المدنية.







وقال الميزان أن "أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى أن عدد الشهداء في اليوم الثالث من العدوان ارتفع إلى (83) شهيداً، من بينهم (17) طفلاً، وسبعة نساء، كما أصيب (380) آخرين بجراح مختلفة، من بينهم (90) طفلاً، و(57) سيدة"





وأكد الميزان، أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم، بظل استمرار الإغلاق الشامل ومنع دخول إمدادات الوقود والغذاء والدواء، بحيث حذرت محطة توليد الطاقة أنه المحطة ستتوقف عن العمل نهاية الأسبوع إن لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول الوقود، وهو ما يتهدد بتوقف الخدمات العامة كالرعاية الصحية ومياه الشرب وينذر بكارثة إنسانية وبيئية.







وشدد مركز الميزان على أن استهداف الاحتلال للبنايات العالية التي تضم مكاتب معظم وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، لمحاولات قوات الاحتلال منع تغطية جرائمها ونقل معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإن تدمير مكاتب محطات التلفزيون الفضائية والصحف والإذاعات يجب أن يكون محل إدانة خاصة وتحرك فاعل من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين وكل مؤسسة تعنى بحرية الرأي والتعبير.







وبحسب الميزان فقد بلغ عدد المنازل المستهدفة (27) منزل، و(3) أبراج، وتشمل المنازل والأبراج المستهدفة (146)وحدة سكنية، وستة مدارس، و ثلاثة مساجد، ولحقت أضرار جزئية في عشرات منازل وممتلكات المواطنين الخاصة ومرافق عامة.







وأعرب الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية خصوصاً على ضوء ما صرح به كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه بأن قواتهم سوف تواصل استهداف الأبراج السكنية والمنازل والبنية التحتية.

