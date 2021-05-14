شاهد: أضرار داخل منزل بعسقلان خلّفتها صواريخ المقاومة الفلسطينية











رام الله - دنيا الوطننشر إعلام الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، فيديو يظهر أضرار داخل منزل بعسقلان، خلّفتها صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة.وكانت المقاومة الفلسطينية، قد أطلقت بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة وبئر السبع واسدود وسديروت، ردا على القصف الذي شهدتها محافظة شمال قطاع غزة.