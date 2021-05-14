عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه

  • صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

  • قناة (كان): الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى "إسرائيل" بسبب التصعيد الأمني

مباشر | جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة

دولي

نتنياهو: الكلمة الأخيرة لم تُقل بعد والعملية ستستمر وفق الحاجة

نتنياهو: الكلمة الأخيرة لم تُقل بعد والعملية ستستمر وفق الحاجة
رام الله - دنيا الوطن
‏قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "قلت إننا سنجني ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن باقي التنظيمات الإرهابية ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة". 

وأضاف نتنياهو: "الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل".

أخبار ذات صلة

إسرائيل تغلق مطار (بن غوريون) بسبب صواريخ المقاومة

إسرائيل تغلق مطار (بن غوريون) بسبب صواريخ المقاومة

إسرائيل توجه كافة الطائرات من مطار بن غوريون لقبرص واليونان

إسرائيل توجه كافة الطائرات من مطار بن غوريون لقبرص واليونان

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و319 ألف وفاة

كورونا عالميا: نحو 3 ملايين و319 ألف وفاة

بعد تغريدة أبوعبيدة.. فتح الملاجئ وتحويل حركة الطائرات في مطار &#34;بن غوريون&#34; لمسارات بديلة

بعد تغريدة أبوعبيدة.. فتح الملاجئ وتحويل حركة الطائرات في مطار "بن غوريون" لمسارات بديلة

3 ملايين و307 آلاف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

3 ملايين و307 آلاف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

المرصد الأورومتوسطي: نتابع بقلق كبير اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

المرصد الأورومتوسطي: نتابع بقلق كبير اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

غوتيريش: على اسرائيل أن تحترم الحق في حرية التجمع السلمي

غوتيريش: على اسرائيل أن تحترم الحق في حرية التجمع السلمي

مصرع 28 شخصا وفقدان سبعة آخرين بغرق قارب في النيجر

مصرع 28 شخصا وفقدان سبعة آخرين بغرق قارب في النيجر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(أونروا): مرافقنا فى غزة تتعرض للقصف خلال المواجهات

(أونروا): مرافقنا فى غزة تتعرض للقصف خلال المواجهات

الميزان: الاحتلال يكثف من استهداف المدنيين والأعيان المدنية

الميزان: الاحتلال يكثف من استهداف المدنيين والأعيان المدنية

كتائب الناصر صلاح الدين توجه رسالة للاحتلال &#34;غزة لن تكون نزهة&#34;

كتائب الناصر صلاح الدين توجه رسالة للاحتلال "غزة لن تكون نزهة"

جيش الاحتلال يطلب من مستوطني غلاف غزة البقاء في الملاجئ

جيش الاحتلال يطلب من مستوطني غلاف غزة البقاء في الملاجئ

كهرباء غزة تصدر بياناً حول تعطل أربعة خطوط كهرباء رئيسية

كهرباء غزة تصدر بياناً حول تعطل أربعة خطوط كهرباء رئيسية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

ألوية الناصر: الاحتلال سيواجه جحيماً مضاعفاً إذا أقدم على العملية البرية

ألوية الناصر: الاحتلال سيواجه جحيماً مضاعفاً إذا أقدم على العملية البرية

منوعات

أحمد حلمي يناجي:&#34; اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم&#34;

أحمد حلمي يناجي:" اللهم أمكنهم من رقاب عدوهم"

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني &#34;ميا خليفة أشرف منكم&#34;

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني "ميا خليفة أشرف منكم"

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

عربي

إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال &#34;إسرائيل&#34;

إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه شمال "إسرائيل"

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب