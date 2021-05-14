نتنياهو: الكلمة الأخيرة لم تُقل بعد والعملية ستستمر وفق الحاجة





وأضاف نتنياهو: "الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل".





رام الله - دنيا الوطن‏قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "قلت إننا سنجني ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن باقي التنظيمات الإرهابية ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة".