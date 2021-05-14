نتنياهو: الكلمة الأخيرة لم تُقل بعد والعملية ستستمر وفق الحاجة
رام الله - دنيا الوطن
قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "قلت إننا سنجني ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن باقي التنظيمات الإرهابية ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة".
قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "قلت إننا سنجني ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن باقي التنظيمات الإرهابية ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة".
وأضاف نتنياهو: "الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل".
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