كتائب الناصر صلاح الدين توجه رسالة للاحتلال "غزة لن تكون نزهة"

وأضاف، "جاهزون لاستقبال العدو بحمم من نار وبارود إذا ما فكر استباحة أرض غزة بالغزو البري"، مؤكداً على أن غزة لن تكون نزهة، وسيقع جنود الاحتلال بين قتيل وأسير.





رام الله - دنيا الوطنقال أبو يوسف الناطق العسكري لكتائب الناصر صلاح الدين أن " تهديدات العدو لن ترهبنا، نحن مشاريع تضحية وشهادة، وسنمضي إلى نصرنا"