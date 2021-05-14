الإعلام الإسرائيلي ينفي توغل الجيش برياً في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

نفت القناة (العاشرة) الإسرائيلية، فجر الجمعة، أن يكون الجيش الإسرائيلي توغل برياً في أي منطقة في قطاع غزة.



وأكدت القناة (13)، أنه خلافاً لما يشاع، فإنه لا يوجد قرار بدخول بري للجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة.



بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "ليس هناك هجوم بري على غزة وما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش".



وأفادت قناة الجزيرة الفضائية، نقلا عن صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية، أن جيش الاحتلال، بدأ فجر الجمعة، عملية برية في قطاع غزة.



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت سلسلة غارات غير مسبوقة، في محافظتي شمال وشرق قطاع غزة، فيما لم يتضح بعد التفاصيل عما يجري في المحافظتين.