المقاومة تقصف أسدود وغلاف غزة وبئر السبع وسديروت برشقات صاروخية كبيرة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قصفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الليلة، لـ100 صاروخاً، عسقلان المحتلة، ومدينة أسدود، ومستوطنات غلاف غزة، ردا على قصف الاحتلال في شمال قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية.



بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها أطلقت رشقات صاروخية كبيرة تجاه عسقلان وبئر السبع وسديروت.



وقالت السرايا: "وجهنا ضربة صاروخية كبيرة مركزة ومتطورة نحو الأراضي المُحتلة رداً على العدوان الصهيوني الغاشم".



من جانبها، قصفت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مستوطنة نتيفوت بصاروخين من طراز (كاتيوشا 130 ملم).



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة براً وجواً على مناطق واسعة من في شمال قطاع غزة.