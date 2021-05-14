جيش الاحتلال يطلب من مستوطني غلاف غزة البقاء في الملاجئ

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أنه طُلب من مستوطني غلاف غزة، الذي هم 4 كيلومترات من حدود قطاع غزة، البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.



وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات له، الليلة، أن ذلك جاء وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.



وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت بعشرات الرشقات الصاروخية، مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات القدس وتل أبيب، أحدثت دماراً كبيراً في المباني، بالإضافة الى إصابة العديد من الإسرائيليين.