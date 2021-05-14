قوات الاحتلال تطلق قذائف مدفعية وفسفورية شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قذائف مدفعية وفسفورية، شرق السناطي وخزاعة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، سلسلة غارات برية وجوية، على مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.