أبو عبيدة: العدو المجرم ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير

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رام الله - دنيا الوطن

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "العدو المجرم ينفذ غارات استعراضية، هدفها التخريب والتدمير، ودافعها العجز عن مواجهة المقاومة، ولن تؤثر على قدرات المقاومة في شيء بإذن الله".



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات عنيفة، من البر والجو، في العديد من المناطق في شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.