جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة





وقال أليؤور ليفي، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت احرونوت): " الجيش الإسرائيلي يضاعف الضغط على غزة من خلال تكثيف الهجمات براً وجواً بالمناطق الشمالية للقطاع".



يتبع..







رام الله - دنيا الوطنشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة كبيرة من الغارات الجوية والمدفعية استهدفت عدة مناطق في شمال قطاع غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قوات جوية ومدفعية من الجيش تشن في هذه الساعة، غارات على قطاع غزة".