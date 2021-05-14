جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة كبيرة من الغارات الجوية والمدفعية استهدفت عدة مناطق في شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قوات جوية ومدفعية من الجيش تشن في هذه الساعة، غارات على قطاع غزة".
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة كبيرة من الغارات الجوية والمدفعية استهدفت عدة مناطق في شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قوات جوية ومدفعية من الجيش تشن في هذه الساعة، غارات على قطاع غزة".
وقال أليؤور ليفي، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت احرونوت): "الجيش الإسرائيلي يضاعف الضغط على غزة من خلال تكثيف الهجمات براً وجواً بالمناطق الشمالية للقطاع".
يتبع..
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