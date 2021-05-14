كهرباء غزة تصدر بياناً حول تعطل أربعة خطوط كهرباء رئيسية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، الليلة، بياناً صحفياً، بخصوص تعطل أربعة خطوط كهرباء رئيسية وتوقف وشيك لمحطة التوليد بسبب منع إدخال الوقود عبر أبو سالم.



وأكدت الشركة في بيانها، أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات تعطل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال قطاع غزة قبل قليل، لافتة إلى أن خروج هذا الخط من الخدمة سيرفع عدد الخطوط الرئيسية المتعطلة الى أربعة خطوط وهي تشكل (45%) من الطاقة الواردة من داخل الخط الأخضر , بطاقة اجماليه تصل ل (50) ميجاوات وكذلك منع إدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة بسبب إغلاق معبر كرم ابو سالم.



وقالت الشركة في بيانها: "هذا الأمر سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، وهو الأمر الذي لم يحدث سابقا وسيشكل منعطفا حادا وخطيرا يهدد بانهيار وشيك لأغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة، كما أن هذا الأمر سيعد وشيكا وحتميا في حال توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل".



وفي السياق، أكدت الشركة أن المتوفر الحالي من الكهرباء، يقدر بحوالي (125 - 110) ميجاوات، في حين وصل الطلب لقرابة (400) ميجاوات، بنسبة عجز تصل لقرابة (70%)، وهو الأمر الذي يدعو لتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل السريع والعاجل لوقف انهيار قطاعات الصحة والمياه والبيئة والخدمات العامة، والتي سيكون لانهيارها أثر بالغ الخطورة على أكثر من مليونا نسمة.