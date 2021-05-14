عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه

  • مصادر محلية: الاحتلال يطلق قذائف فسفورية شرق السناطي وخزاعة شرقي مدينة خانيونس

  • القسام: العدو ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير ودافعها العجز عن مواجهة المقاومة ولن تؤثر على قدرات المقاومة

  • مصادر محلية تتحدث عن 150 غارة استهدفت شمال غزة قبل قليل

  • وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء في غزة

  • قصف مدفعي مكثف يستهدف شرق رفح

مباشر | جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية
شعار الضمير لحقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان المجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت واتخاذ اجراءات ومواقف حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وقالت الضمير في بيان لها ، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "منذ مساء يوم الاثنين الموافق  10آيار/مايو 2021 ، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المستمر على قطاع غزة الذي أسمته
(حارس الاسوار)، من خلال عمليات قصف بالصواريخ والمدفعية من الجو البحر والبر، تطال كافة أنحاء قطاع غزة، وتتزايد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق هذا العدوان"
 
وأكد الضمير على أنه استند للمعلومات التي يعمل فريق البحث الميداني على توثيقها، فقد قصف الطيران الحربي الاسرائيلي عدد كبير من المواقع في كافة أنحاء محافظات قطاع غزة من بينها منشآت مدنية منها مربعات سكنية كاملة وأبراج سكنية وشقق سكنية مدنية  ومراكز صحية وإعلامية، ومباني حكومية ذات طابع مدني دمرت بشكل كامل، والتي تعتبر هي الأعنف منذ حرب عام 2014، ما أدى الى استشهاد (84) شهيد،  بينهم (17) أطفال، (سبعة) نساء، وإصابة أكثر من (487) أخرين بجراح، حتى لحظة إصدار البيان.  

وأشارت الضمير إلى أن قوات الاحتلال استخدمت عدة صواريخ تحتوي على غازات سامة قاتلة، في قصف هدف في قطاع غزة، أسفر عن إستشهاد عدد من المواطنين، ويشير الطب الشرعي في قطاع غزة، إلى أن السبب الرئيسي للوفاة هو الإختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى إحتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة. 

وشددت الضمير على أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني، وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في اتفاقية (جنيف الرابعة) التي تنطبق على قطاع غزة.

وأضافت، "إن ما قامت به إسرائيل من استهداف منشآت مدنية يشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي هما التمييز والتناسب، كما ويخالف المادة147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"
 
واستنكرت الضمير  الجرائم الإسرائيلية وتنظر بخطورة بالغة لحالة التصعيد المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً تصعيد عمليات قتل المدنيين واستهدافهم باستخدام القوة المفرطة والمميتة غير متناسبة ضد المدنيين العزل ودون تمييز، وحالة الصمت الدولي على هذه الجرائم والتي تدفع قوات الاحتلال للمزيد من ارتكاب الجرائم وقتل المدنيين العزل.

ودعت المجتمع الدولي للخروج عن حالة الصمت واتخاذ اجراءات ومواقف حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقيات.

وشدد بدعوتها لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية ومنع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الانساني .

وأردفت بالمطالبة إلى إقامة ممر آمن لضمان دخول رسالات الدواء والغذاء إلى قطاع غزة، وهذا التزام يفرضه القانون الإنساني الدولي على دولة الاحتلال بتأمين مرور رسالات الأدوية والغذاء وكافة الاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين.

وحذرت من التصعيد المتزايد لجرائم قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من الضحايا حيث يستمر القصف حتى لحظة إصدار البيان،واتساع رقعة التهديدات الإسرائيلية.
 

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: العدو المجرم ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير

أبو عبيدة: العدو المجرم ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة

الصحة: 109 شهداء بينهم 28 طفلا و15 سيدة و621 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي بغزة

الصحة: 109 شهداء بينهم 28 طفلا و15 سيدة و621 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي بغزة

كهرباء غزة تصدر بياناً حول تعطل أربعة خطوط كهرباء رئيسية

كهرباء غزة تصدر بياناً حول تعطل أربعة خطوط كهرباء رئيسية

مقتل مستوطنة في أسدود وصواريخ المقاومة تصيب مبان في بئر السبع

مقتل مستوطنة في أسدود وصواريخ المقاومة تصيب مبان في بئر السبع

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

ألوية الناصر: الاحتلال سيواجه جحيماً مضاعفاً إذا أقدم على العملية البرية

ألوية الناصر: الاحتلال سيواجه جحيماً مضاعفاً إذا أقدم على العملية البرية

الأمن الداخلي بغزة يصدر تنويهاً في ظل العدوان الإسرائيلي

الأمن الداخلي بغزة يصدر تنويهاً في ظل العدوان الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

مصطفى البرغوثي يدعو للتصدي لمخططات نتنياهو ضد قطاع غزة

مصطفى البرغوثي يدعو للتصدي لمخططات نتنياهو ضد قطاع غزة

أبو حسنة ينفي أنباء إبلاغ إسرائيل لـ (أونروا) حول هدنة محتملة في غزة

أبو حسنة ينفي أنباء إبلاغ إسرائيل لـ (أونروا) حول هدنة محتملة في غزة

كتائب الناصر صلاح الدين: &#34;غزة ستكون مقبرة لجنود الاحتلال&#34;

كتائب الناصر صلاح الدين: "غزة ستكون مقبرة لجنود الاحتلال"

هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤوليين مصريين حول آخر التطورات بغزة والقدس

هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤوليين مصريين حول آخر التطورات بغزة والقدس

السعودية تسعى للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات بالقدس وغزة

السعودية تسعى للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات بالقدس وغزة

كتائب القسام تحذر الاحتلال: التوغل البري فرصة لزيادة قتلى وأسرى العدو

كتائب القسام تحذر الاحتلال: التوغل البري فرصة لزيادة قتلى وأسرى العدو

منوعات

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني &#34;ميا خليفة أشرف منكم&#34;

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني "ميا خليفة أشرف منكم"

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

عربي

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس