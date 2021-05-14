مقتل مستوطنة في أسدود وصواريخ المقاومة تصيب مبان في بئر السبع

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء الخميس، رشقات صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي، رداً على القصف المتواصل على غزة.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات صفارات الإنذار دوت، في قاعدة (بالماخيم) الجوية، والمخصصة للتجارب الصاروخية والدفاعية.





ودوت صفارات الإنذار عدة مرات، في شرق تل أبيب، والرملة واللد، وغلاف غزة ومحيط مطار (بن غوريون)، فيما تواصل فصائل المقاومة إطلاق الرشقات الصاروخية.



