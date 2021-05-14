عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه

  • مصادر محلية: الاحتلال يطلق قذائف فسفورية شرق السناطي وخزاعة شرقي مدينة خانيونس

  • القسام: العدو ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير ودافعها العجز عن مواجهة المقاومة ولن تؤثر على قدرات المقاومة

  • مصادر محلية تتحدث عن 150 غارة استهدفت شمال غزة قبل قليل

  • وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء في غزة

  • قصف مدفعي مكثف يستهدف شرق رفح

مباشر | جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

مقتل مستوطنة في أسدود وصواريخ المقاومة تصيب مبان في بئر السبع

مقتل مستوطنة في أسدود وصواريخ المقاومة تصيب مبان في بئر السبع
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء الخميس، إن مستوطنة إسرائيلية قتلت في أسدود، بعد إصابتها جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأفادت القناة (السابعة) الإسرائيلية، أن ثلاث مبان أصيبت بشكل مباشر بصواريخ المقاومة في بئر السبع.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء الخميس، رشقات صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي، رداً على القصف المتواصل على غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات صفارات الإنذار دوت، في قاعدة (بالماخيم) الجوية، والمخصصة للتجارب الصاروخية والدفاعية.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات، في شرق تل أبيب، والرملة واللد، وغلاف غزة ومحيط مطار (بن غوريون)، فيما تواصل فصائل المقاومة إطلاق الرشقات الصاروخية.

 

 

أخبار ذات صلة

أبو عبيدة: العدو المجرم ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير

أبو عبيدة: العدو المجرم ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة

جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات غير مسبوقة شمال قطاع غزة

الصحة: 109 شهداء بينهم 28 طفلا و15 سيدة و621 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي بغزة

الصحة: 109 شهداء بينهم 28 طفلا و15 سيدة و621 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي بغزة

كهرباء غزة تصدر بياناً حول تعطل أربعة خطوط كهرباء رئيسية

كهرباء غزة تصدر بياناً حول تعطل أربعة خطوط كهرباء رئيسية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

ألوية الناصر: الاحتلال سيواجه جحيماً مضاعفاً إذا أقدم على العملية البرية

ألوية الناصر: الاحتلال سيواجه جحيماً مضاعفاً إذا أقدم على العملية البرية

الأمن الداخلي بغزة يصدر تنويهاً في ظل العدوان الإسرائيلي

الأمن الداخلي بغزة يصدر تنويهاً في ظل العدوان الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

الضمير يطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حقيقية لوقف الجرائم الاسرائيلية

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

مصطفى البرغوثي يدعو للتصدي لمخططات نتنياهو ضد قطاع غزة

مصطفى البرغوثي يدعو للتصدي لمخططات نتنياهو ضد قطاع غزة

أبو حسنة ينفي أنباء إبلاغ إسرائيل لـ (أونروا) حول هدنة محتملة في غزة

أبو حسنة ينفي أنباء إبلاغ إسرائيل لـ (أونروا) حول هدنة محتملة في غزة

كتائب الناصر صلاح الدين: &#34;غزة ستكون مقبرة لجنود الاحتلال&#34;

كتائب الناصر صلاح الدين: "غزة ستكون مقبرة لجنود الاحتلال"

هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤوليين مصريين حول آخر التطورات بغزة والقدس

هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤوليين مصريين حول آخر التطورات بغزة والقدس

السعودية تسعى للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات بالقدس وغزة

السعودية تسعى للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات بالقدس وغزة

كتائب القسام تحذر الاحتلال: التوغل البري فرصة لزيادة قتلى وأسرى العدو

كتائب القسام تحذر الاحتلال: التوغل البري فرصة لزيادة قتلى وأسرى العدو

منوعات

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

أخبار مُقلقلة عن صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

شاهد: نسرين طافش تبكي بحرقة تضامناً مع فلسطين

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

سمية الخشاب تثير قضية الاغتصاب الزوجي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

أفيخاي أدرعي يستشهد بهيفاء وهبي لتضليل العالم

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

(الفاشينيستا) السعودية عبير سندر تكشف تفاصيل جديدة عن طفلها

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

صورة ابن نادية الجندي تثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني &#34;ميا خليفة أشرف منكم&#34;

شاهد: نجمة فلسطينية تهاجم الشقيري والقرني "ميا خليفة أشرف منكم"

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

تايلور سويفت تدخل التاريخ بجائزة الأيقونة العالمية

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

محمد رمضان يقرر التبرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

عربي

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

شاهد: 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

مصر تعلن جهوزية مستشفياتها لاستقبال المصابين من غزة

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

شاب مصري يعزم أصدقاءه احتفالًا بصواريخ غزة التي ضربت تل أبيب

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس

لجنة المندوبين بمنظمة التعاون الإسلامي تدين الإعتداءات على القدس