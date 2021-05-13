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شؤون فلسطينية

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه

مشعل: الاحتلال بدأ العدوان وعليه أن يتراجع.. وجهود دولية لوقفه
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن

شدد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل، على أن الاحتلال الذي بدأ بالعدوان واللعب بالنار عليه أن يتراجع ويوقف عدوانه.

وقال مشعل "إننا شعب نقاوم الاحتلال وندافع عن أنفسنا"، موضحًا أن الذي دفع المقاومة للتصعيد هو إصرار الاحتلال على جرائمه باقتحام الأقصى في أهم مواسم العبادة ومخططاته لتهجير أهالي حي الشيخ جراح.

فيما يتعلق بوقف التصعيد، قال مشعل:  "الذي بدأ بالعدوان واللعب بالنار عليه أن يوقف عدوانه"

وأضاف: "فلينسحب الاحتلال من المسجد الأقصى، ويمنع المستوطنين أن يقتربوا من الأقصى، ويمنع العبث في البلدة القديمة وبواباتها، ويتوقف عن محاولة تهجير وطرد الشيخ جراح، ويوقف عدوانه على غزة، ويفرج عن المعتقلين الذين اعتقلهم خلال التصعيد الأخير، حينها نعود للوضع السابق وتصبح القضية قضية احتلال وشعب يواجه الاحتلال"

وأشار مشعل إلى أن الاحتلال قبل أسبوع لعب بالنار من خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتحضيرات لاقتحام المستوطنين، وتطهير عرقي لأهالي حي الشيخ جراح، مردفًا أن الاحتلال أصر على عدوانه مما دفع المقاومة على التدخل.

وتابع: "نحن شعب واحد، في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل، أصحاب قضية واحدة، وعندما تمس حقوقنا فالمقاومة يدها على الزناد"
 
وأكد مشعل "نحن تحت الاحتلال والحصار، وأي شعب تحت الاحتلال من حقه أن يقاوم"

وأردف: "هذه معركة فرضت علينا، ونذكر العالم أن جوهر قضيتنا هو الاحتلال، نحن شعب يتطلع إلى الحرية بدون احتلال وبدون استيطان، ونحن لسنا هواة حروب، نحن لدينا قضية تحرر والاحتلال هو أساس المشكلة وفي سبيل التحرر مستعدون أن نضحي بكل شيء"

وأوضح مشعل أن شعبنا وقياداته السياسية والعسكرية وفصائل المقاومة تعاملت مع أحداث القدس بمواجهة شعبية وتفاعل العالم معنا وأيضا شعينا في كل مواقعه ولكن الاحتلال صبت الزيت على النار.

وفيما يخص الجهود المبذولة لوقف التصعيد، قال مشعل: "هناك حراك من مصر وقطر وتركيا والإدارة الأمريكية مع حلفائها وروسيا، ونقدر جهود الوسطاء، وعلى الاحتلال الذي بدأ العدوان التراجع"

وشدد مشعل على أن "الحل الوحيد هو أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا"، متابعاً "الأمة العربية والإسلامية التي تساند الشعب الفلسطيني والمقاومة عظيمة، ونحن نستطيع أن نحسم هذه المعركة"

وأضاف متسائلًا: "غزة والقدس والشيخ جراح والمنتفضين في الداخل والضفة جعلوا الاحتلال يقف على قدم واحدة، فكيف إذا اجتمعت الأمة؟"

ولفت مشعل إلى أن "المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي كشفوا ظهورنا جزئياً، والفلسطينيين متوكلون على ربهم"

وتمنى الخير لكل العرب وأن تتعافى من الصراع الداخلي ونحن أمة واحدة، مؤكدًا "نحن أصحاب قضية عادلة ومن يدعمنا نقول له شكرا"

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