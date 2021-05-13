ألوية الناصر: الاحتلال سيواجه جحيماً مضاعفاً إذا أقدم على العملية البرية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر أبو عطايا، الناطق باسم ألوية الناصر صلاح الدين، مساء الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من القيام بعملية برية فغزة، من أنه يواجه "جحيماً مضاعفاً".



وقال أبو عطايا، في سلسلة تغريدات: "كلنا ثقة على أن العدو لن يتجرأ على خطوة الحرب البرية وما يمارسه على تخوم غزة عملية استعراضية لن ترهب شعبنا البطل".



وأضاف: "لقد لقنا العدو درسا مؤلما في كل المعارك البرية وإذا أقدم عليها مجددا لن يرى إلا الجحيم مضاعفا على تخوم غزة".



وأكد، أن الألوية "تطارد تجمعات العدو على تخوم غزة بالصواريخ وقذائف الهاون وحققت اصابات مباشرة في صفوف جنود العدو".



وأشار الناطق باسم الألوية، أن "استهداف المدنيين الآمنين من طيران العدو الصهيوني جريمة حرب من حق مقاومتنا الرد عليها بكل ما تملك من قوة".



وختم بالقول: "لا نعول على التدخلات السياسية ولا نلتفت إليها ونؤمن أن قوتنا في الميدان وصمود شعبنا بغزة وانتفاضة أهلنا في القدس و الداخل الفلسطيني والضفة سيكون لها الغلبة في معركة سيف القدس وستلحق الهزيمة بالاحتلال".