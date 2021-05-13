الأمن الداخلي بغزة يصدر تنويهاً في ظل العدوان الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر جهاز الأمن الداخلي، في قطاع غزة، مساء الخميس، تنويهاً للمواطنين، حول تناقل الأخبار والصور بخصوص العدوان الإسرائيلي وأماكن إطلاق صواريخ المقاومة.



وقال في بيان صحفي مقتضب، وزعه المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية: "ننوّه لأبناء شعبنا الصامد بضرورة توخي الحذر أثناء تناقل الأخبار والصور والمقاطع المرئية بخصوص العدوان الإسرائيلي".



وطالب في بيانه، بـ "الامتناع بتاتاً عن نشر أية أخبار متعلقة بتحديد أماكن إطلاق صواريخ المقاومة، سواء بالتصوير أو الكتابة عبر مواقع التواصل أو التحدث عبر الهواتف".