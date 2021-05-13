أبو حسنة ينفي أنباء إبلاغ إسرائيل لـ (أونروا) حول هدنة محتملة في غزة

نفى عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مساء الخميس، "بشدة"، الأنباء التي وردت على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، حول ابلاغ إسرائيل للوكالة حول هدنة محتملة مع غزة.





وأضاف أبو حسنة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن تلك المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وأنه لم يحدث أن أبلغ الجانب الإسرائيلي لـ (أونروا) بأي معلومات من هذا القبيل سابقاً أو الآن.





وأكد، أن (أونروا) منظمة انسانية، وليست عنواناً لمثل تلك المواضيع، مهيباً بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية وأن تأخذ أخبار (أونروا) من ناطقيها الرسميين فقط.



