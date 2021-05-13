كتائب الناصر صلاح الدين: "غزة ستكون مقبرة لجنود الاحتلال"



وأضافت، في بيان صحفي لها وصل "دنيا الوطن"، نسخةً عنه، أن الدخول لغزة ليس نزهة، وعلى الاحتلال

أن يجهز الأكفان لجنوده، ويزيد من أسراه لدى المقاومة.



وأشادت كتائب الناصر في بيانها بـ "دور المقاومة الشعبية التي مرغت أنف الإحتلال في تل أبيب والقدس واللد"، مشددةً على أن الأمر اقترب من انتهاء أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي.











رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب الناصر صلاح الدين، أن "تهديدات العدو بالقيام بحرب برية على قطاع غزة، لن نقابلها إلا بالحديد والنار، وستكون غزة مقبرة لهم لن يخرجوا منها كما دخلوا".